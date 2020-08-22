СМИ: бывший муж Лолиты стал бездомным

Пара развелась полтора года назад, но до настоящего времени Иванов был прописан в квартире артистки.

Лолита подала в суд на бывшего супруга, чтобы выписать его из своего жилья. Мужчина добровольно исполнил исковые требования 18 августа.

Звездный адвокат певицы Сергей Жорин подтвердил изданию, что Иванов, тренер по сквошу, выписался из квартиры.

Лолита зарегистрировала Иванова в своей квартире в марте 2012 года. До этого белорус также официально числился бомжом. Пара развелась в апреле 2020-го.

Иванов не платил за услуги ЖКХ. Поэтому все это время Лолите приходилось отдавать за коммуналку больше денег.

Будучи в браке с Лолитой Иванов начал тайно встречаться с Ольгой Кулиевой. Женщина занимается косметологией. Она тоже приехала в Москву из Белоруссии, но уже успела купила в столице недвижимость.

Ранее Лолита не исключила, что выйдет замуж в шестой раз. Возлюбленный у нее уже есть.

Певица раскритиковала движение #MeToo и гипертрофированную борьбу с сексуальными домогательствами, писал «Царьград». По ее словам, после такой борьбы с харассментом все останутся без секса.