Бывший супруг Лолиты высказался о долгах за ЖКХ

По данным информагентства, поводом стал отказ мужчины выписываться из квартиры артистки, где он не живет около года и не платит за услуги ЖКХ. Отмечается, что все это время Лолите приходится отдавать за коммуналку больше денег.

«Поскольку речь идет о том, что „экс-супруг не платит коммуналку“, коммунальные квитанции я оплачивал исправно на протяжении тех лет, которые мы жили вместе. Именно за ту квартиру, в которой фактически проживал», — пояснил собеседник информагентства.

По словам Иванова, если адвокат хочет, чтобы его представитель пришел в суд и показал все оплаченные квитанции, то это не составит никаких проблем.