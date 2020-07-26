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    26 июля 2020, 18:21

    Лолита не исключила, что выйдет замуж в шестой раз

    Андрей Иванов

    Певица Лолита Милявская выступила на 29-м Международном фестивале «Славянский базар в Витебске». Она вышла на сцену постройневшая и помолодевшая, а после выступления рассказала «Экспресс-газете» о своем новом избраннике. Она заявила, что даже готова выйти за него замуж. Если певице сделают предложение, это будет ее шестой брак.

    «Мой нынешний — бизнесмен, мужчина серьезный и самостоятельный. Кипятком друг от друга не писаем — нам же не по 18 лет. И бабочки в животе — это вредно, как сказала моя психолог. Я без бабочек уже. Но если позовет замуж — пойду. Шестой брак будет, если считать первый, который был фиктивным», — приводит издание слова Лолиты.

    Собеседница добавила, что за собой следить ей сейчас помогает эндокринолог-диетолог, услугами которого сейчас пользуются многие российские знаменитости.

    Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем — спортивным тренером Дмитрием Ивановым — в апреле 2020 года. Ее адвокат Сергей Жорин заявил, что она решила отказаться от требований признания брака фиктивным из-за того, что процесс затягивался. По словам Жорина, Иванов после разлада отношений с певицей начал ходить по разным телешоу и обливать свою бывшую возлюбленную грязью.

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