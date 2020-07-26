Лолита не исключила, что выйдет замуж в шестой раз

«Мой нынешний — бизнесмен, мужчина серьезный и самостоятельный. Кипятком друг от друга не писаем — нам же не по 18 лет. И бабочки в животе — это вредно, как сказала моя психолог. Я без бабочек уже. Но если позовет замуж — пойду. Шестой брак будет, если считать первый, который был фиктивным», — приводит издание слова Лолиты.

Собеседница добавила, что за собой следить ей сейчас помогает эндокринолог-диетолог, услугами которого сейчас пользуются многие российские знаменитости.

Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем — спортивным тренером Дмитрием Ивановым — в апреле 2020 года. Ее адвокат Сергей Жорин заявил, что она решила отказаться от требований признания брака фиктивным из-за того, что процесс затягивался. По словам Жорина, Иванов после разлада отношений с певицей начал ходить по разным телешоу и обливать свою бывшую возлюбленную грязью.