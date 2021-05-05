СМИ: Бузова попала в больницу на срочную операцию

Телеведущая и певица Ольга Бузова попала в больницу, где ей сделали срочную операцию под общим наркозом. Об этом сообщило издание StarHit.

По данным Общественной службы новостей, подробности операции пока не известны. Окружение певицы не стало комментировать ее состояние и причины госпитализации.

Уточняется, что Бузова, которая обычно активна в соцсетях, ничего не выкладывала в Instagram уже чуть меньше суток.

Ранее телеведущая Алена Водонаева перенесла микроинсульт, о чем рассказала в своем Instagram. Бывшая участница «Дома-2» рассказала, что за день до этого ей стало плохо, ее язык начал заплетаться, она не могла говорить и пить.

Звезда также написала, что ее перевели в обычную палату из реанимации. Она напомнила, что до этого случая обладала «лошадиным здоровьем».

Специалисты считают, что этот термин «микроинсульт» выдуманный, но опасность «небольшого» инсульта все же есть, если человек ведет нездоровый образ жизни, а уровень холестерина и сахара в крови не в норме.

Позже Водонаева рассказала, что к ней ужасно относились в больнице, куда она попала с микроинсультом.