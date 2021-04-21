Алена Водонаева перенесла микроинсульт. Что надо знать, чтобы не стать следующим

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева рассказала у себя в Instagram, что перенесла микроинсульт. Специалисты считают, что этот термин выдуманный, но опасность «небольшого» инсульта все же есть, если человек ведет нездоровый образ жизни, а уровень холестерина и сахара в крови не в норме.

Телеведущая Алена Водонаева перенесла микроинсульт, о чем рассказала в своем Instagram. Бывшая участница «Дома-2» рассказала, что за день до этого ей стало плохо, ее язык начал заплетаться, она не могла говорить и пить.

Звезда также написала, что ее перевели в обычную палату из реанимации. Она напомнила, что до этого случая обладала «лошадиным здоровьем».

Особый вид инсульта

О так называемом микроинсульте часто говорят и пишут. Однако медики считают, что это выдуманное понятие. Врач-невролог и специалист по электронейромиографии Юрий Андрусов объяснил «360», что вместо понятия «микроинсульт» надо использовать термин «лакунарный инсульт». Он напомнил, что инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к гибели определенного участка нервных клеток головного мозга.

Лакунарный инсульт — это небольшой инсульт, когда очаг составляет около полутора сантиметра в голове Юрий Андрусов.

Он отметил, что это совершенно отдельный подтип инсультов, а под микроинсультом люди часто подозревают головокружение, заикание и расфокусировку зрения. «Иногда это путают с микроинсультом, хотя, возможно, что проблемы в вестибулярном аппарате», — добавил специалист.

Главный невролог Пироговского центра Олег Виноградов также отметил, что под микроинсультом часто имеют в виду инсульт с малым невралгическим дефицитом.

«Отличие такого инсульта от обычного в том, что тромб, который закупорил артерию, быстро растворяется», — добавил специалист.

Юрий Андрусов напомнил, что для того, чтобы поставить человеку диагноз «инсульт», в его теле должны быть определенные нарушения функций.

По его словам, типичные симптомы инсульта — это внезапная слабость в руке и ноге с одной стороны тела, нарушение речи или наоборот непонимание человеком того, что ему говорят. Среди других признаков — асимметрия лица, нарушение равновесия и походки, когда человек заваливается в одну сторону.

Симптомы лакунарного инсульта — это затрудненная речь и неловкость в кисти. По словам невролога, такой вид инсульта может быть также и последствием родовой травмы.

Опасность и предупреждение

Специалисты уверены, что зачастую лакунарный инсульт не угрожает жизни, однако если у человека произошло нарушение кровотока, то стоит найти причины сбоя, чтобы ситуация не повторилась.

Олег Виноградов рассказал, что пациент с диагнозом «инсульт с малым невралгическим дефицитом» относится к категории больных с высоким риском летального исхода. Поэтому следующее сосудистое заболевание может убить человека.

Один из действенных способов предупредить инсульт — возвратиться к здоровому образу жизни с нормальным давлением и хорошим уровнем сахара в крови.

В качестве второй меры Юрий Андрусов посоветовал сделать компьютерную томографию сосудов головы, чтобы исключить аневризмы.

Ранние симптомы

Инсульт способен повредить головной мозг, но его признаки можно выявить на ранних стадиях. Британские ученые узнали, что первый фактор, на который стоит обратить внимание, это снижение подвижности у человека. Если не получается одновременно поднять обе руки, то есть вероятность развития инсульта.

Причиной ишемического инсульта могут стать и заболевания мелких сосудов, при котором повреждаются кровеносные сосуды мозга. Инсульт может грозить также тем, кто ранее перенес сердечный приступ или стенокардию.