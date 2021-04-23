Водонаева рассказала о своем состоянии после микроинсульта

Телеведущая, журналист и блогер Алена Водонаева рассказала, что к ней ужасно относились в больнице, куда она попала с микроинсультом. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Сначала ей установили капельницу с препаратом, от которого ей стало плохо.

«Через несколько секунд мне стало плохо от нее, я начала задыхаться», — написала Водонаева.

Она уточнила, что после этого капельницу убрали, но врач после этого к ней не зашел. Вместо этого пришли люди, которые прикрепили к стене держатель для туалетной бумаги и поменяли дырявое одеяло на нормальное. До этого Водонаева писала про это в соцсетях.

«Видимо, „Инстаграм“ мой читают — вместо того, чтобы заниматься своими должностными обязанностями», — рассказала она в новом посте.

Также Водонаева предположила, что персонал обиделся на нее после того, как она спросила, почему медсестра делала ей процедуры без перчаток. В результате телеведущая попросила выписать ее.

«Дежурный врач принесла мне выписку. Просто дала в руки, без каких-либо „медицинских напутствий“, которые обычно бывают и ушла. Мне никто не сказал, как лечиться теперь, что пить, и какие капельницы ставить», — заключила Водонаева.

Также она поблагодарила медработников скорой помощи, которые относились к ней внимательно и рассказала, что сейчас она дома. Водонаева пожаловалась на самочувствие и не исключила повторной госпитализации.