СМИ: актрису из «Глухаря» заподозрили в краже банковской карты в Москве

Актрису Людмилу Халилуллину, сыгравшую клофелинщицу в «Глухаре», задержали по подозрению в краже денег в Москве. Она воспользовалась найденной банковской картой.

В середине апреля в полицию обратилась 41-летняя москвичка, которая сообщила о пропаже банковской карты, сообщил источник РЕН ТВ. Спустя некоторое время с карты списались средства.

После этого оперативники задержали актрису Людмилу Халилуллину. В ее квартире прошли обыски. После допроса актрису отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщил источник Пятому каналу, актриса банковскую карту нашла на улице. Вместо того, чтобы обратиться в полицию и сообщить о найденном, она решила воспользоваться картой. По предварительным данным, Хилилуллина успела потратить 1,5 тысячи рублей на покупки.

Актриса служит в электротеатре «Станиславский». Сыграла несколько эпизодических ролей в сериалах «Глухарь», «Склифосовский. Реанимация», «Идеальная семья».

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