Суд вынес приговор директору центра, где лечился актер Марьянов

Главе реабилитационного центра «Феникс», после лечения в котором умер актер Дмитрий Марьянов, Оксане Мосуновой вынесли приговор. Лобненский суд Подмосковья приговорил ее к трем годам условно и штрафу.

Лобненский суд признал Мосунову виновной в оставлении в опасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Она должна заплатить один миллион рублей в качестве морального вреда.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Мосунову к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщили в суде.

Актер Дмитрий Марьянов умер четыре года назад. Все это время длились следствие и суд над Оксаной Мосуновой. За время процесса женщина успела выйти замуж за своего помощника Константина Мосунова и забеременеть, сообщил «Московский комсомолец». Сейчас она находится на последних сроках.

По версии следствия, тогда еще Богданова, зная о проблемах с сосудами у актера, запретила вызывать скорую помощь Марьянову, который с 10:00 до 19:00 просил отвезти его в больницу. Когда актер стал терять сознание, одна из сотрудниц центра нарушила запрет и на машине повезла его в ближайшую Лобненскую ЦРБ, где констатировали смерть.

Экспертиза установила точную причину смерти: сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Если бы Марьянова доставили в больницу раньше, его можно было бы спасти.

Вину 41-летняя глава реабилитационного центра не признала.