Адвокат семьи Марьянова заявила об избиении актера перед смертью

Адвокат привела результаты проведенной экспертизы, которая подтверждает, что Дмитрий Марьянов скончался в результате отрыва тромба. Однако причиной стал не острый тромбофлебит, как считает защита обвиняемой Оксаны Богдановой. У актера на ноге стоял специальный фильтр, который улавливал сгустки крови и тромбы, чтобы они не попадали в легочную артерию.

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Специалисты института Сербского, которые проводили экспертизу заявили, что тромб оторвался из-за разрыва сосуда, который был вызван тупой травмой живота.

«Получил он ее предположительно в 7 утра в день смерти», — говорится в итоговой части экспертизы. Специалисты предположили, что Марьянова в день смерти могли ударить, так как разрыв произошел не в месте установки фильтра, а значит причиной смерти актера могла стать именно эта травма, вызванная ударом.

В ходе своего выступления адвокат Виктория Крылова заявила, что Дмитрий Марьянов умирал долго и мучительно, потому что первые признаки его плохого состояния появились еще утром, а смерть наступила в 19:30.

«После первых жалоб и до вечера его состояние постоянно ухудшалось. Пульс был 90 на 70, отмечали, что он говорит медленно, у Дмитрия отнимались ноги. Он постоянно просил по мощи, — заявила адвокат.

Дмитрий Марьянов скончался в середине 2017 года во время прохождения лечения в реабилитационном центре «Феникс». Он почувствовал себя плохо и сообщил об этом персоналу центра. Но директор не стала ничего предпринимать и запретила вызвать на место медиков. Вместо этого она требовала вводить актеру галоперидол и феназепам. Скорую для актера вызвали другие пациенты. По дороге в больницу Дмитрий Марьянов скончался.

По факту смерти актера следователи завели уголовное дело. В ходе расследования следователи установили вину директора «Феникса» Оксаны Богдановой. Ей предъявили обвинения по статьям «Оставление в опасности» и «Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Семья артиста считает, что этого недостаточно.