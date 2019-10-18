  • Адвокат семьи Марьянова заявила об избиении актера перед смертью

    18 октября 2019, 20:16

    Анатолий Минкин

    Отрыв тромба у актера Дмитрия Марьянова произошел в результате разрыва сосуда, который невозможен без получения травмы. С таким заявлением выступила адвокат Виктория Крылова, которая представляет интересы сына актера Даниила Марьянова в разбирательстве с директором реабилитационного центра «Феникс», где умер его отец. Об этом сообщил сайт kp.ru.
    Адвокат семьи Марьянова заявила об избиении актера перед смертью

    Адвокат привела результаты проведенной экспертизы, которая подтверждает, что Дмитрий Марьянов скончался в результате отрыва тромба. Однако причиной стал не острый тромбофлебит, как считает защита обвиняемой Оксаны Богдановой. У актера на ноге стоял специальный фильтр, который улавливал сгустки крови и тромбы, чтобы они не попадали в легочную артерию.

    Директор «Феникса» предстанет перед судом по делу о смерти Марьянова

    Подробнее

    Специалисты института Сербского, которые проводили экспертизу заявили, что тромб оторвался из-за разрыва сосуда, который был вызван тупой травмой живота.

    «Получил он ее предположительно в 7 утра в день смерти», — говорится в итоговой части экспертизы. Специалисты предположили, что Марьянова в день смерти могли ударить, так как разрыв произошел не в месте установки фильтра, а значит причиной смерти актера могла стать именно эта травма, вызванная ударом.

    В ходе своего выступления адвокат Виктория Крылова заявила, что Дмитрий Марьянов умирал долго и мучительно, потому что первые признаки его плохого состояния появились еще утром, а смерть наступила в 19:30.

    «После первых жалоб и до вечера его состояние постоянно ухудшалось. Пульс был 90 на 70, отмечали, что он говорит медленно, у Дмитрия отнимались ноги. Он постоянно просил по мощи, — заявила адвокат.

    Дмитрий Марьянов скончался в середине 2017 года во время прохождения лечения в реабилитационном центре «Феникс». Он почувствовал себя плохо и сообщил об этом персоналу центра. Но директор не стала ничего предпринимать и запретила вызвать на место медиков. Вместо этого она требовала вводить актеру галоперидол и феназепам. Скорую для актера вызвали другие пациенты. По дороге в больницу Дмитрий Марьянов скончался.

    По факту смерти актера следователи завели уголовное дело. В ходе расследования следователи установили вину директора «Феникса» Оксаны Богдановой. Ей предъявили обвинения по статьям «Оставление в опасности» и «Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Семья артиста считает, что этого недостаточно.