Эксклюзив 02 июня 2023, 16:58 Слухи о госпитализации Михалкова назвали фейком Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла слухи о госпитализации режиссера РИА «Новости»

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Режиссера Никиту Михалкова не госпитализировали, рассказали «360» в пресс-службе режиссера. Так там прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об ухудшении состояния здоровья народного артиста РСФСР.

«Данная информация не соответствует действительности», — отметили представители режиссера.

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Днем 2 июня ряд Telegram-каналов сообщил о госпитализации Никиты Михалкова. Поводом для этого стали якобы проблемы с сердцем. По предварительным данным, режиссера поместили в отделение хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма.

Ситуацию прокомментировала супруга народного артиста. По ее словам, Михалков «жив, здоров», а в больнице проходит плановую проверку, сообщил RT.

В начале года режиссера уже госпитализировали. В январе с коронавирусом и развившейся на его фоне коронавирусом председатель Союза кинематографистов России попал в отделение интенсивной терапии. Там он провел несколько дней, а после улучшения состояния здоровья медики перевели его в обычную палату, но продолжили наблюдение.