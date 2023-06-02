02 июня 2023, 15:49
Михалков вновь оказался в больнице — СМИ
«112»: режиссер Никита Михалков попал в больницу из-за проблем с сердцем
Никиту Михалкова госпитализировали в одну из больниц Москвы. Причиной стали проблемы с сердцем и одышка. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Уточняется, что Михалков сейчас находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Его представители пока никак не прокомментировали эту информацию.
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Режиссер в этом году уже попадал в больницу — в начале января его госпитализировали с коронавирусом, врачи также диагностировали у него пневмонию. Около двух недель он оставался в реанимации. Только во второй половине месяца его перевели в обычную палату из отделения интенсивной терапии.
Михалков вернулся домой только в 20-х числах января. Он поблагодарил своих поклонников за то, что они переживали и молились за него. Также мэтр российского кино отметил труд медиков, которые помогли ему встать на ноги.
Больницы
Никита Михалков
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