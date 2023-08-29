29 августа 2023, 23:00
«Слава богу, что жива!» Тарасова отреагировала на новость о найденной Горбачевой
Заслуженного тренера СССР Тарасову обрадовала новость о найденной Горбачевой
Пропавшую 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре. Эта новость обрадовала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. Своим мнением на этот счет она поделилась с изданием «Спорт-Экспресс».
«Очень рада! Человека искали, думали, что ее нет в живых. А она сидит в кинотеатре и смотрит фильм. Слава Богу, что жива!» — сказала Тарасова.
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Заслуженный тренер СССР заметила в комментарии «Чемпионату», что самое главное — что девушка цела и невредима.
«Все хорошо, что хорошо кончается», — добавила Тарасова.
Тренер отметила, что не до конца понимает, что же произошло со спортсменкой и почему ее нашли в кинотеатре.
О пропаже 16-летней Алины Горбачевой стало известно 29 августа. Накануне фигуристка вышла из спортивного комплекса на Летной улице и через парк пошла в сторону дома. В поисках Горбачевой участвовали не только правоохранители, но и волонтеры «Лизы Алерт». СК возбудил уголовное дело об убийстве. Следователи допросили родственников, тренеров и педагогов спортсменки.
Обнаружили Горбачеву вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. В столичной прокуратуре отметили, что жизни и здоровью девушки ничто не угрожает.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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