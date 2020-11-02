Скипский объяснил отсутствие на играх «Что? Где? Когда?» после обвинения в домогательствах

Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский объяснил свое отсутствие на играх правилами, а не моральным перерывом. Знаменитого интеллектуала обвиняли в домогательствах к ученицам и требовали отстранить.

«Мы не играли три месяца, это обычная история, когда команда играет сколько-то, потом не играет, не было никакого гигантского перерыва. Здорово, что Эльман и Балаш смогли прилететь. У меня не было морального перерыва. Перерыв был обусловлен правилами», — сказал Скипский Telegram-каналу «Подъем», отметив, что впечатления от игры у него прекрасные.

Михаил Скипский принял участие в финале осенней серии «Что? Где? Когда?», который вышел в эфир вечером 1 ноября. До этого последний раз он садился за круглый стол телепередачи 7 июля. После этого, в июле, несколько его бывших учениц обвинили Скипского в домогательствах, причем, по их словам, он приставал к ним, когда им еще не было 18 лет.

Гендиректор телекомпании «Игра-ТВ» Наталия Стеценко в ответ на обвинения заявила, что у нее нет юридических оснований применять какие-либо санкции в отношении Скипского.

Тем не менее Скипского отстранили от мероприятий с участием детей и молодежи, которые проводятся ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?».