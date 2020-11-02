Руководство «Что? Где? Когда?» ответило на обвинения знатока Скипского в домогательствах

Руководство «Что? Где? Когда?» ответило на обвинения в адрес Михаила Скипского в домогательствах. Игрок вернулся в программу, потому что нет «никаких юридических оснований» не допускать его до игры.

«Мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране: по закону или по понятиям?» — цитирует «Подъем» гендиректора телекомпании «Игра-ТВ» Наталью Стеценко.

Она объяснила, что Михаил Скипский будет играть и дальше, потому что нет юридических оснований не пускать его в программу. Стеценко предложила всем, кто считает иначе, жить «по закону, а не по понятиям».

Летом 2020 года Скипского обвинили в домогательствах несколько его бывших учениц. Девушки рассказали, что знаток приставал к ним, звал домой и пытался поцеловать, когда им еще не было 18 лет. Тогда Скипский работал учителем географии в школе. После скандала мужчину отстранили от мероприятий, где участвуют дети и молодежь. Тренерскую работу Скипский также прекратил. Тогда же он ушел из комиссии по работе с детьми МАК ЧГК.