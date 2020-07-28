Знаток «Что? Где? Когда?» Скипский сам отказался от работы с детьми

Члены клуба пожаловались руководству в письме, в котором попросили отстранить от работы с детьми Скипского. В документе подразделения МАК настаивали на проведении прозрачного расследования из-за обвинений знатока в домогательствах. Обращение подписали Лондонский, Владивостокский, Берлинский, Нью-Йоркский и Вильнюсский клубы, а также 50 игроков и команды спортивного «Что? Где? Когда?».

На сайте МАК указано, что участие Скипского в комиссии «приостановлено по собственному заявлению» от 28 июля. О непристойном поведении знатока первой рассказала журналистка The Bell Екатерина Аренина. Девушка поделилась, что Скипский пытался поцеловать ее, когда она была 15-летним подростком.

После рассказа журналистки еще несколько девушек поделились своей историей домогательств со стороны знатока. Некоторые даже опубликовали скрины переписок со Скрипским.