Сюткин рассказал, как артисты зарабатывают во время самоизоляции

Во время самоизоляции удаленно начали работать не только офисные работники, но и артисты. Знаменитости перевели свои корпоративы и концерты в онлайн. Желающих увидеть трансляцию выступления оказалось довольно много.

Певец Валерий Сюткин рассказал, что сейчас исполнители проводят онлайн не только концерты, но и даже устраивают корпоративы. Такое явление нельзя назвать массовым, но заказы есть.

«В моем случае было один раз. Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена. Нужно находить консенсус», — признался исполнитель «Московскому комсомольцу».

Сюткин добавил, что во время трансляции не нужно хвататься за микрофон, так как это убивает жанр. Выступление должно выглядеть как обычный звонок другу.

«Мне кажется, маленькие кафе и рестораны могли бы так потихонечку начинать, собираются человек 20, проверенных изоляцией, и понеслось», — предложил певец.

При этом Сюткин отметил, что люди не смогут всегда общаться только через экран. Когда пандемия закончится, концерты возобновятся в прежнем режиме.

Самоизоляцию ввели во многих регионах России в конце марта для борьбы с распространением коронавируса. Президент Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода с 12 мая. Теперь регионы постепенно отменяют ограничения.