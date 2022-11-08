Шон Пенн вручил Зеленскому статуэтку премии «Оскар» | 360°

08 ноября 2022, 23:40
Шон Пенн вручил Зеленскому статуэтку премии «Оскар»
Актер Шон Пенн привез Владимиру Зеленскому свою статуэтку премии «Оскар»
Американский актер Шон Пенн снова приехал в Киев, где пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи он оставил украинскому лидеру статуэтку премии «Оскар», написал Зеленский в своем Telegram.
«Шон привез свою статуэтку „Оскара“ как символ веры в победу нашей страны», — сказано в сообщении.
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Зеленский, в свою очередь, наградил Пенна орденом «За заслуги» третьей степени и поблагодарил его за поддержку и «популяризацию Украины в мире». Имя актера увековечили на «Алее смелости» в Киеве.
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С начала спецоперации на Украине успели побывать несколько американских звезд. В начале августа с украинским лидером Владимиром Зеленским встречалась актриса Джессика Честейн. Ее визит раскритиковали американцы, назвав его «развлечением посреди боевых действий».
Также во Львов в статусе посла ООН приезжал актер Бен Стиллер. Он доставил в польский город Жешув гуманитарную помощь для беженцев, а потом отправился на Украину.
Владимир Зеленский
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