Шон Пенн вручил Зеленскому статуэтку премии «Оскар» | 360°

Знаменитости 08 ноября 2022, 23:40 Шон Пенн вручил Зеленскому статуэтку премии «Оскар» Актер Шон Пенн привез Владимиру Зеленскому свою статуэтку премии «Оскар» Telegram

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Американский актер Шон Пенн снова приехал в Киев, где пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи он оставил украинскому лидеру статуэтку премии «Оскар», написал Зеленский в своем Telegram.

«Шон привез свою статуэтку „Оскара“ как символ веры в победу нашей страны», — сказано в сообщении.

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Зеленский, в свою очередь, наградил Пенна орденом «За заслуги» третьей степени и поблагодарил его за поддержку и «популяризацию Украины в мире». Имя актера увековечили на «Алее смелости» в Киеве.

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С начала спецоперации на Украине успели побывать несколько американских звезд. В начале августа с украинским лидером Владимиром Зеленским встречалась актриса Джессика Честейн. Ее визит раскритиковали американцы, назвав его «развлечением посреди боевых действий».

Также во Львов в статусе посла ООН приезжал актер Бен Стиллер. Он доставил в польский город Жешув гуманитарную помощь для беженцев, а потом отправился на Украину.