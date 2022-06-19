Бена Стиллера заметили во Львове

Голливудского актера Бена Стиллера увидели во Львове. На сайте телеканала «Звезда» опубликовали кадры с голливудской кинозвездой на улицах украинского города.

Издание поделилось видео пользователя TikTok с ником shan_oleg. Он написал, что Стиллер приехал поддержать Украину и поблагодарил его за это.

Сам актер написал в Twitter, что хочет встретиться с украинцами. Ранее Стиллер посетил город Жешув в Польше, который находится на границе с Украиной. Он доставил туда партию гуманитарной помощи. Также звезда Голливуда встретился с украинскими беженцами.

Другая голливудская звезда — Анджелина Джоли — тоже приезжала во Львов с миссией ООН приезжала, но в конце 30 апреля. Во время визита актриса пообщалась с местными жителями.