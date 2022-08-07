Американская актриса Джессика Честейн встретилась с Зеленским на Украине

Обладательница «Оскара» 2022 года за лучшую женскую роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй» американская актриса Джессика Честейн приехала с визитом на Украину. Как сообщил местный телеканал «1+1», до Киева звезда Голливуда доехала на поезде.

Сначала она посетила детскую больницу «Охмадит», где пообщалась с врачами и передала подарки маленьким пациентам.

Второй встречей Честейн стали переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем Telegram-канале глава страны опубликовал фотографии со встречи с актрисой.

По данным украинских СМИ, в планах однодневной поездки голливудской звезды — визит в Ирпень и переговоры с главой офиса президента Андреем Ермаком. Вечером она покинет Украину.

Это не первый визит американских актеров на Украину. Обладающая статусом посла доброй Воли ООН Анджелина Джоли в конце апреля приехала во Львов. Неожиданный визит звезды сделал популярным мальчика, который не обратил внимания на появление актрисы. Видео с невозмутимым подростком стало вирусным.

Также во Львов в статусе посла ООН приезжал актер Бен Стиллер. Он доставил в польский город Жешув гуманитарную помощь для беженцев, а после поехал на Украину.