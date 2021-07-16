Шнуров посвятил стихи смерти Мамонова и находящейся в коме МакSим

Музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о болезни певицы МакSим и смерти артиста Петра Мамонова. Он опубликовал произведение в своем Instagram-аккаунте.

Сергей Шнуров написал о том, что современные блогеры только и ждут очередного шокирующего события, о котором можно будет поразмышлять и попиариться. Такими поводами часто становятся смерти известных людей. Шнуров уверен, что многие интернет-кумиры просто используют трагедии, чтобы набрать большое число просмотров.

Читаю ленту — переписка клонов.

Я с новостями хорошо знаком.

Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.

Ну слава богу, есть писать о ком.

Чем бы питались блогеры на свете?

Они, как воронье, на труп летят.

Когда б не смерть сегодняшняя Пети,

То на безрыбье б постили котят.

Шнуров также написал, что теперь интернет-сообщество ждет смерти певицы МакSим, которая уже месяц находится в медикаментозной коме. Тогда, по мнению музыканта, появится еще один яркий повод набирать лайки и просмотры. Шнуров подчеркнул, что он против того, чтобы горевать о ком-то публично. Артист отметил, что не делал этого даже в день смерти создателя легендарного «Ералаша» Бориса Грачевского.

Петр Мамонов умер 15 июля в возрасте 70 лет. Он провел последние дни в больнице в Коммунарке, где был подключен к аппарату ИВЛ. Состояние артиста было крайне тяжелым, и даже его супруга Ольга Мамонова признавалась: она потеряла всякую надежду на лучшее. Хотя жена музыканта так и не поняла, как ее муж мог заразиться COVID-19, ведь он проживает в деревне, вдали от больших толп людей.

Певица МакSим попала в больницу ровно месяц назад. Она почувствовала себя плохо во время концерта, но тесты на коронавирус были отрицательными. Тем не менее, у нее уже в больнице диагностировали вирусную пневмонию. Через несколько дней Марину Максимову ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Представители певицы признавались, что не могут открыто говорить о ее состоянии, потому что связаны врачебной тайной.