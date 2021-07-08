«По-прежнему в медикаментозном сне»: представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская в разговоре с «360» опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистка якобы пришла в себя.

На вопрос правда ли то, что МакSим пришла в сознание ее представитель ответила отрицательно.

Новость об улучшении МакSим появилась в одном из пабликов в Instagram. В ней говорилось, что о состоянии певицы сообщил ее директор.

«Что за директор? Имя, фамилия? Что за паблик? Это неизвестный какой-то Instagram-канал, такой чуши в интернете каждый день полно», — отметила собеседница «360».

Вероятно, информацию об улучшении состояния певицы паблик разместил после другой публикации в Instagram, в которой говорилось о том, что артистку посетил игумен Лука. Представительница МакSим считает, что его слова неправильно поняли.

«Она по-прежнему в медикаментозном сне, о выводе с ИВЛ пока не было речи, к сожалению», — отметила собеседница «360».

Духовник певицы, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов) ранее заявил о том, что МакSим реагировала на причастие, хотя и находится в медикаментозном сне. Священнослужитель подчеркнул, что медицинская кома не стала помехой для причастия певицы. По его словам, артистка осознавала происходящее и была рада этому.

Врачи такой рассказ священника считают неправдоподобным. По их словам, сознание и медикаментозная кома — это два противоположных состояния. Прийти в себя даже на непродолжительное время невозможно без специальных манипуляций докторов.

Певица МакSим была госпитализирована в середине июня. Анализ на коронавирус оказался отрицательным. Врачи диагностировали у артистки двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени.