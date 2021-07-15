Умер Петр Мамонов

В четверг вечером стало известно о смерти артиста и музыканта Петра Мамонова. Ему было 70 лет. Об этом «360» сообщила его жена Ольга Мамонова.

«Умер сегодня, во второй половине дня. После 23:00 мы поймем, где будем хоронить и отпевать», — рассказала она «360».

Также запись появилась на официальной станице Мамонова в Facebook.

«Сегодня, 15 июля, скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память», — говорится в сообщении.

Под постом подписчики начали оставлять десятки комментариев с соболезнованиями. Многие признались, что до последнего верили, что актер сможет побороть болезнь.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у музыканта начали отказывать почки. Якобы у него продолжает расти почечная недостаточность. Его состояние было настолько плохим, что врачи даже не рассматривали вариант попробовать вывести его из искусственной комы.

Президент России Владимир Путин в начале июля наградил Мамонова орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». В этот время актер уже лежал в реанимации.

Петр Мамонов известен как создатель андеграудной группы «Звуки Му». Он попал в больницу в Коммунарке с ковидом 27 июня.