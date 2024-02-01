Знаменитости 01 февраля 2024, 20:29 Шарлота перевезли из СИЗО Самары в Саратов для психиатрической экспертизы Певца Шарлота отправили из СИЗО на психолого-психиатрическую экспертизу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Проходящего по трем уголовным делам певца Эдуарда Шарлота отправили из следственного изолятора Самары в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отца исполнителя.

Собеседник агентства отметил, что обследование сына касается всех уголовных дел, которые против него завели. Сам процесс он назвал небыстрым.

Реклама

«Экспертиза продлится не меньше месяца», — подчеркнул мужчина.

Telegram-канал Mash также со ссылкой на отца исполнителя сообщил, что у певца заподозрили

Отец Шарлота добавил, что сын порадовался переводу в больницу, так как там может слушать музыку и чаще видеться с родными.

Эдуард Шарлот подпал под уголовные дела за публикации видео в своих социальных сетях, которые сделал во время отъезда из России. В роликах исполнитель разрывал георгиевскую ленту, сложенную буквой Z, сжигал российский паспорт, прибивал к дереву портрет патриарха Кирилла, а также в голом видео исполнял пародию на песню «День Победы».

Против артиста завели два уголовных дела за реабилитацию нацизма и одно — за оскорбление чувств верующих. После возвращения в Россию Шарлота арестовали и отправили в СИЗО. В заключении исполнитель раскаялся, отправил на имя предстоятеля Русской православной церкви письмо с извинениями и начал сочинять патриотические песни.