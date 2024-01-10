Знаменитости 10 января 2024, 12:02 Дурман американской пропаганды. Шарлот попросил прощения у Путина, Мизулиной и ФСБ Певец Шарлот из СИЗО извинился перед Путиным Объединtнная пресс-служба судов Санкт-Петербура / Telegram

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Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу певца Эдуарда Шарлота на арест. В конце заседания артист зачитал речь, в которой покаялся и попросил прощения у президента России Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других деятелей. Об этом сообщил сайт 63.ru.

Уроженец Самары принял участие в заседании по видеосвязи. Он показался на экране с короткими волосами. Адвокат попросил судью дать артисту слово. Шарлот заявил, что полтора месяца в изоляторе «охладили пыл». Артист сказал, что осознал вину, раскаялся и согласился понести наказание. Он заявил, что поддался влиянию оппозиционной пропаганды и нестабильной психики.

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«Путин — человек с большой буквы. <…> Я разорвал ваш портрет под песню Игоря Талькова. Но я не нес зла. Любые разговоры сводились к политике. И в итоге я оказался на скамье подсудимых. Владимир Владимирович, простите меня», — сказал он.

Шарлот попросил прощения у ФСБ за то, что назвал службу ФСО, у певца Shaman (Ярослава Дронова) — за ложное представление о нем, у лидера Чечни Рамзана Кадырова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной — за оскорбления. Артист назвал патриарха Кирилла иконой церкви, ценнейшим ресурсом для развития и извинился за то, что прибил его портрет к дереву. Певец заявил, что сжег российский паспорт, когда был «одурманен американской пропагандой», и сказал, что надеется стать гражданином и патриотом России.

Судья постановил оставить в силе решение Кировского районного суда об аресте Шарлота. Его обвинили в повреждении документов, реабилитации нацизма, публичном оскорблении чувств верующих.