Знаменитости 09 января 2024, 23:25 Певец Шарлот в письме покаялся перед патриархом Кириллом Певец Шарлот из СИЗО отправил письмо с покаянием патриарху Кириллу РИА «Новости»

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Певец Эдуард Шарлот, который ранее публично сжег российский паспорт, написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с покаянием. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, артист отправил послание священнослужителю примерно две недели назад. Вокалист просит прощения в письме и обещает искупить вину. По словам Шарлота, во время пребывания в следственном изоляторе, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», однако это возможно после выхода из СИЗО.

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Суд в Самаре арестовал Шарлота до 24 января 2024 года. Певец признался в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих во время допроса.

До этого артиста поймали в аэропорту Пулково после того, как он использовал нецензурную лексику и приставал к окружающим. Звезду задержали на 13 суток. Потом его из Петербурга на поезде отправили в Самару, где возбудили три уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих».