Знаменитости 27 марта 2024, 00:22 Shaman направит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, направит собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. Об этом исполнитель сообщил в Telegram-канале.

«Только что в Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства также направят на помощь пострадавшим в Crocus City Hall, — отметил он.

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Ранее артист пожертвовал пять миллионов рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Деньги он направил в российский Красный Крест.

Рэпер Моргенштерн* пожертвовал миллион рублей семье 15-летнего парня, который вывел из здания около сотни людей во время террористической атаки. Жертвами теракта в Crocus City Hall, произошедшем 22 марта, стали 139 человек.

*Признан иностранным агентом на территории России.