Знаменитости 26 марта 2024, 03:28 Shaman перечислил 5 млн рублей семьям пострадавших в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, пожертвовал пять миллионов рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим в теракте в Crocus City Hall в российский Красный Крест. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

«Родные, 5 000 000 рублей уже переведены российскому Красному Кресту на помощь пострадавшим», — написал певец.

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Дронов добавил, что организация будет обрабатывать запросы, координируя распределение финансов. Свои слова он подтвердил прикрепленным платежным поручением на эту сумму, добавив, что это только начало.

Люди даже ночью продолжают приходить к стихийному мемориалу жертвам теракта в Crocus City Hall, целыми семьями, с маленькими детьми. Они несут цветы и детские игрушки, зажигают свечи.

Во время нападения погибли также граждане Белоруссии. Как сообщили в посольстве республики, в списке погибших значится имя некоего Вадима Кулика, который работал охранником на концертной площадке. С момента теракта он перестал выходить на связь.