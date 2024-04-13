Эксклюзив 13 апреля 2024, 09:28 Юрий Куклачев успешно перенес операцию на сердце Сын Куклачева сообщил, что отец успешно перенес операцию на сердце РИА «Новости»

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Народный артист РСФСР Юрий Куклачев успешно перенес операцию на сердце. Об этом «360» рассказал его сын Дмитрий.

«Операция прошла успешно, сейчас отец находится в стационаре в стабильно тяжелом состоянии. Его жизни пока ничто не угрожает. Врачи сделали все, что смогли, спасибо большое им всем», — сказал он.

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Дрессировщик Эдгард Запашный в Telegram-канале также подтвердил факт перенесенной Куклачевым операции.

«Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт!» — написал он.

О госпитализации Куклачева стало известно в пятницу, он находился на юбилейном концерте в «Вегас Холле».

Куклачеву 75 лет, с 1990 года он является бессменным художественным руководителем Театра кошек в Москве. Ранее он рассказал, каким образом выбирает имена для своих питомцев.