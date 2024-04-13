13 апреля 2024, 09:28
Юрий Куклачев успешно перенес операцию на сердце
Сын Куклачева сообщил, что отец успешно перенес операцию на сердце
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев успешно перенес операцию на сердце. Об этом «360» рассказал его сын Дмитрий.
«Операция прошла успешно, сейчас отец находится в стационаре в стабильно тяжелом состоянии. Его жизни пока ничто не угрожает. Врачи сделали все, что смогли, спасибо большое им всем», — сказал он.
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Дрессировщик Эдгард Запашный в Telegram-канале также подтвердил факт перенесенной Куклачевым операции.
«Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт!» — написал он.
О госпитализации Куклачева стало известно в пятницу, он находился на юбилейном концерте в «Вегас Холле».
Куклачеву 75 лет, с 1990 года он является бессменным художественным руководителем Театра кошек в Москве. Ранее он рассказал, каким образом выбирает имена для своих питомцев.
Врачи
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