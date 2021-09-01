Самым дорогим подарком на свадьбе рэпера Моргенштерна стал бронированный автомобиль

Самым дорогим подарком на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной стал бронированный автомобиль. Об этом сообщил Peopletalk.

По данным издания, владелец завода по строительству бронированных автомобилей в ОАЭ Бек Максумов, бизнесмены Артем Клюшин и Евгений Морозов подарили молодоженам бронированную машину INKAS APC TITAN-D APC.

На официальном сайте производителя сказано, что в этой модели могут уместиться до десяти пассажиров. Она может выдержать взрыв шести килограммов тротила. Стоимость автомобиля — 400 тысяч долларов (почти 30 миллионов рублей).

Свадьба Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной прошла 31 августа в Москве. Мероприятие прошло в стиле 1990-х годов на теплоходе «Рио-1» на набережной Тараса Шевченко. Ведущей стала Ксения Собчак. Сообщается, что журналистка и ведущая устроила разборки с правоохранителями, когда те остановили теплоход. Известно, что на борту искали наркотики.

Между тем в этот же день вышло интервью Моргенштерна, которое он дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Российский рэпер сказал, что хотел бы пойти в политику.