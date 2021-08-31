Моргенштерн собрался во власть и ответил, чей Крым. Главное из интервью Гордону

Российский рэпер Моргенштерн дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы музыкант не стеснялся в выражениях, озвучил свои доходы и рассказал о рекламе. Также Моргенштерн ответил на вопрос о принадлежности Крыма.

Интервью было записано почти два месяца назад в Турции. Его инициатором выступил сам Моргенштерн, он на частном самолете полетел в Стамбул, где и произошла встреча с украинским журналистом. Запись была опубликована на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

В беседе с Гордоном рэпер раскрыл стоимость его выступлений. Так, его концерт в Москве обойдется в три-четыре миллиона рублей. Корпоративный концерт будет стоить заказчику в 60 тысяч евро (приблизительно 5,1 миллиона рублей), при этом дальше цена будет расти.

Как признался исполнитель, за прошедший год он заработал семь миллионов долларов (около 95,5 миллиона рублей). Самая дорогая реклама, которую делал Моргенштерн, стоила 100 миллионов рублей. За самую дешевую он получил 2,5 тысячи рублей.

Один из наиболее частых вопросов Дмитрия Гордона, который он задает своим собеседникам, о принадлежности Крыма, был адресован и Моргенштерну. Рэпер заявил, что Крым принадлежит крымчанам. На это журналист поинтересовался, «а территория чья?». В ответ Моргенштерн сказал, что обсуждать эту тему бесполезно.

«Я тебя уже ***** ответом», — ответил он журналисту.

Гордон предположил, что исполнитель не дает внятного ответа, поскольку боится ограничений в России. «Мы на это уже не повлияем. Желаю всем кайфа и любви», — добавил рэпер.

Он признался, что хотел бы пойти во власть, чтобы сказать «всем им там», что они управляют судьбами людей и обязаны сделать всех счастливыми. В ответ на замечение Гордона о том, что он романтик, рэпер сказал: «еще какой».

Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина провели свадьбу 31 августа. Они решили отметить ее на теплоходе, который стоит на набережной Тараса Шевченко, рядом с Москва-Сити. «360» вел прямую трансляцию с места, где проходило торжество. На теплоходе установили странные черные скульптуры и погрузили на борт много музыкальной аппаратуры. На палубе речного прогулочного судна «Рио-1» повесили плакат с надписью «Алишер и Дилара» и сегодняшней датой.