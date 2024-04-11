Знаменитости 11 апреля 2024, 19:04 «Самое сложное и больное решение». Блогер Лерчек прокомментировала развод с мужем Блогер Лерчек назвала решение о разводе самым сложным в своей жизни РИА «Новости»

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Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, назвала решение о разводе самым сложным в своей жизни. Об этом она высказалась в своих соцсетях.

Чекалина выложила видео, в котором показала, что, несмотря на разрыв, она и ее супруг по-прежнему сохраняют взаимоуважение. Она не сдерживала слез.

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«Мы находимся в бракоразводном процессе, и это было самое сложное и больное решение в жизни», — написала Чекалина.

Она поблагодарила мужа за совместно проведенное время. Артем и Валерия Чекалины узаконили отношения в 2012 году. Пара воспитывает троих детей.

При этом Лерчек подала на развод сама. Это произошло в марте. Причину, по которой блогер захотела расстаться с супругом, она не назвала.

Муж Лерчек на фоне слухов о разводе подарил ей часы Audemars Piguet из коллекции Royal Oak за три миллиона рублей.