19 марта 2024, 13:47
Блогер Лерчек решила развестись с мужем
Супруги-блогеры Чекалины решили развестись
Валерия Чекалина, известная в интернете под псевдонимом Лерчек, инициировала процедуру развода с мужем Артемом Чекалиным. Информация об этом появилась на портале мировых судей столицы.
Слушание по данному делу запланировали на 25 марта, оно состоится в 246-м судебном участке Москвы. Заявление в суд Лерчек подала 15 марта. Пока неизвестно, предъявила ли Чекалина какие-либо особые требования к супругу. У пары есть дети.
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В начале марта адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что уголовное дело против блогера по обвинению в отмывании денег закрыли. В декабре предыдущего года с пары сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов. Чекалины погасили налоговый долг, составлявший 504 миллиона рублей.
Вернувшиеся в социальные сети после девяти месяцев отсутствия блогеры призвали подписчиков не уклоняться от налогов. Лерчек заявила, что не платила налоги из-за глупости.
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