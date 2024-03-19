Общество 19 марта 2024, 13:47 Блогер Лерчек решила развестись с мужем Супруги-блогеры Чекалины решили развестись РИА «Новости»

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Валерия Чекалина, известная в интернете под псевдонимом Лерчек, инициировала процедуру развода с мужем Артемом Чекалиным. Информация об этом появилась на портале мировых судей столицы.

Слушание по данному делу запланировали на 25 марта, оно состоится в 246-м судебном участке Москвы. Заявление в суд Лерчек подала 15 марта. Пока неизвестно, предъявила ли Чекалина какие-либо особые требования к супругу. У пары есть дети.

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В начале марта адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что уголовное дело против блогера по обвинению в отмывании денег закрыли. В декабре предыдущего года с пары сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов. Чекалины погасили налоговый долг, составлявший 504 миллиона рублей.

Вернувшиеся в социальные сети после девяти месяцев отсутствия блогеры призвали подписчиков не уклоняться от налогов. Лерчек заявила, что не платила налоги из-за глупости.