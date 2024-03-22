Общество 22 марта 2024, 13:34 Муж Лерчек на фоне слухов о разводе подарил ей часы за 3 млн После слухов о разводе муж Лерчек подарил ей часы за 3 млн рублей РИА «Новости»

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Бизнесмен Артем Чекалин сделал подарок своей супруге, блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Он подарил ей швейцарские часы за три миллиона рублей. Видео с распаковкой презента появилось в соцсетях Лерчек.

Валерия разместила видео, на котором продемонстрировала процесс вскрытия подарка, преподнесенного в честь дня рождения их сына. На кадрах видны швейцарские часы Audemars Piguet из коллекции Royal Oak. Цена такой модели часов начинается от трех миллионов рублей.

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На обратной стороне аксессуара выполнили специальную гравировку.

«Спасибо за детей. Артем», — гласит надпись.

Лерчек с супругом отказались раскрывать подробности своего развода. Причину расставания они решили не называть. Артем и Валерия Чекалины узаконили отношения в 2012 году. Пара воспитывает троих детей. Заявление о разводе Лерчек подала 15 марта.