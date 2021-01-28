Руслан Белый пошутил на прощании с комиком Александром Шаляпиным

«Сане бы точно понравилось, что здесь сейчас много телекамер. <...> Он снялся в „Бумере“ и, в отличие от моих комиков, выступал в „Крокусе“. Но все, Саня, спасибо тебе большое. У тебя осталась прекрасная дочь», — сказал Белый.

После его слов прозвучали продолжительные аплодисменты. Рядом с гробом сидели близкие стендап-комика. Многие плакали, а кто-то смотрел на тело опустошенным взглядом.

Александр Шаляпин был обнаружен мертвым у себя дома в понедельник, 25 января. Тело артиста нашла его супруга. Известно, что Шаляпин на протяжении 20 лет страдал от алкогольной зависимости и проходил лечение в одной из клиник Белгорода.

По наблюдению друзей комика, Шаляпин последнее время находился в депрессии, которая развилась на фоне весеннего карантина и последующих ограничительных мер. По предварительной версии, причиной смерти стало самоубийство.

Стендап-комику был 41 год. Он принимал участие в проекте Stand Up Show телеканала ТНТ, сыграл роли в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Бумер-2», «Глухарь-2», «Сваха» и другие. Также работал ведущим на радиостанции Maximum.