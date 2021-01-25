Супруга покончившего с собой Шаляпина рассказала о его депрессии и алкоголизме

Российский стендап-комик и актер Александр Шаляпин, покончивший с собой, на протяжении нескольких лет пытался вылечиться от алкоголизма и страдал от депрессии. Об этом сообщила супруга артиста.

Жена Шаляпина рассказала, что ее муж испытывал проблемы с алкогольной зависимостью на протяжении 20 лет, последние семь из которых проходил лечение в одной из клиник Белгорода. Когда стендапер в прошлый четверг вернулся домой в Москву, по словам супруги, у них состоялся серьезный разговор, после которого жена Шаляпина уехала на дачу. Вернувшись домой, она обнаружила в квартире его тело.

Супруга артиста обратилась за помощью к соседу, Дмитрию Чернявскому, который сообщил в полицию, что Шаляпин совершил самоубийство, передает РЕН ТВ. Информацию о смерти артиста в комментарии «360» подтвердил его директор.

Шаляпин принимал участие в съемках Stаnd Uр Shоw — проекта Comedy Club. Артист также сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах, таких как «Бумер-2», «Карпов», «Глухарь-2», «Сваха».