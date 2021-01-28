Прощание с Александром Шаляпиным началось в Москве. Прямая трансляция

Церемония прощания с комиком Александром Шаляпиным началась в Москве. Родные и близкие собрались в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища, чтобы проводить стендап-артиста в последний путь. «360» ведет прямую трансляцию.

Александр Шаляпин был обнаружен мертвым у себя дома в понедельник, 25 января. Тело артиста обнаружила его супруга. Шаляпин на протяжении 20 лет страдал от алкогольной зависимости и проходил лечение в одной из клиник Белгорода.

Друзья комика рассказали, что в последнее время Шаляпин находился в депрессии и переживал творческий кризис. Предполагаемой причиной смерти стало самоубийство. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти.

Шаляпин скончался на 42-м году жизни. Он принимал участие в проекте Stand Up Show телеканала ТНТ, сыграл роли в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Бумер-2», «Глухарь-2», «Сваха», работал ведущим на радиостанции.