Знаменитости 06 апреля 2024, 13:41 Роза Сябитова задолжала налоговой 250 тысяч рублей Shot: Сябитовой пригрозили проблемами с выездом за границу из-за долгов РИА «Новости»

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Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова задолжала налоговой около 250 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал Shot, главной свахе страны уже пришло уведомление от налоговиков.

«Ведущей „Давай поженимся!“ уже пришло уведомление от ФНС с требованием погасить задолженность, иначе могут грозить проблемы с выездом за границу», — написали авторы публикации.

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Сябитова уже на пенсии и ежемесячно получает 14 тысяч рублей. При этом у 62-летней ведущей есть роскошный загородный дом в Подмосковье. Там она собирается построить личный тренажерный зал и библиотеку. Сваха не раз говорила, что привыкла рассчитывать только на свои силы и способна сама себя обеспечить.

Ранее Сябитова заявила, что ждать от государства какой-либо поддержки не нужно, а о своей пенсии стоит заботиться с самого начала трудового пути. Ообеспечить себе спокойную старость можно единственным способом — много работать, копить деньги или вкладывать их в недвижимость.