Стало известно, какой размер пенсий у Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой

Стало известно, какой размер пенсии у ведущих передачи «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Социальные выплаты соведущих заметно различаются.

По данным «Пятого канала», актриса Лариса Гузеева получает от государства 45 тысяч рублей в месяц. Такую сумму ей назначили благодаря званию Заслуженная артистка РФ. По закону в Москве деятелям культуры, имеющим почетные звания, к пенсии прибавляют 30 тысяч рублей.

Роза Сябитова, если бы не работа на Первом канале, пришлось бы сложнее прожить в столице. Ее пенсия составляет всего 14 тысяч рублей. Сябитова не раз говорила, что привыкла рассчитывать только на свои силы и способна сама себя обеспечить.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что Ефим Шифрин и его коллега по проекту «Аншлаг» Регина Дубовицкая также получают небольшую пенсию. Артисту назначили 13 тысяч рублей в месяц, а ведущей юмористического шоу — 16 тысяч рублей.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что в этом году на пенсию досрочно могут на пенсию многодетные мамы 1965 года рождения.