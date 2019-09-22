Сваха из «Давай поженимся» рассказала, как выжить на пенсию

Сябитова рассказала о трудностях жизни с богатым мужем Подробнее

Сябитова заявила, что обеспечить себе законную старость можно единственным способом — много работать, копить деньги в банке или вкладывать в недвижимость, как это делают во всем мире.Она заявила, что размер ее пенсии составляет 14 тысяч рублей.

«Наличие такой маленькой пенсии для меня не было новостью. Я всегда жила по принципу „О пенсии нужно думать с момента получения первой зарплаты“», — приводит агентство слова Сябитовой.

Собеседница также выступила против обременения собственных детей.

«Но чтобы дети поддерживали родителей, их не следует обременять. Поэтому к старости построила себе родовое гнездо, написала несколько книг, создала семейный бизнес», — рассказала сваха.

Она подчеркнула, что от нашего государства ждать ничего не нужно, так как оно само нуждается в поддержке.

Ранее Сябитова сообщила, что не боится старости, а закат жизни хотела бы провести на Сицилии или Тенерифе. Об этом пишет сайт «Дни.ру».