  • Сваха из «Давай поженимся» рассказала, как выжить на пенсию

    22 сентября 2019, 12:35

    Андрей Иванов

    Сваха из «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала о своей пенсии и дала совет, как выжить на такие деньги. Телеведущая рассказала Ura.ru, что ждать от государства какой-либо поддержки не нужно. О своей пенсии стоит заботиться с самого начала трудового пути.
    Сваха из «Давай поженимся» рассказала, как выжить на пенсию

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    Сябитова заявила, что обеспечить себе законную старость можно единственным способом — много работать, копить деньги в банке или вкладывать в недвижимость, как это делают во всем мире.Она заявила, что размер ее пенсии составляет 14 тысяч рублей.

    «Наличие такой маленькой пенсии для меня не было новостью. Я всегда жила по принципу „О пенсии нужно думать с момента получения первой зарплаты“», — приводит агентство слова Сябитовой.

    Собеседница также выступила против обременения собственных детей.

    «Но чтобы дети поддерживали родителей, их не следует обременять. Поэтому к старости построила себе родовое гнездо, написала несколько книг, создала семейный бизнес», — рассказала сваха.

    Она подчеркнула, что от нашего государства ждать ничего не нужно, так как оно само нуждается в поддержке.

    Ранее Сябитова сообщила, что не боится старости, а закат жизни хотела бы провести на Сицилии или Тенерифе. Об этом пишет сайт «Дни.ру».