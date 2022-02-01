Ротару рассказала об осложнениях после «омикрона»

Советская и российская певица София Ротару переболела коронавирусом, она перенесла «омикрон» и теперь под контролем врачей справляется с осложнениями после болезни.

«Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений», — написала Ротару на своей странице в Instagram.

По словам певицы, благодаря хорошим врачам и медсестрам ситуация находится под контролем, но «нужно еще время и силы». В своем обращении к поклонникам Ротару пожелала всем здоровья.

«Спасибо семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких», — написала певица.

Накануне российская актриса театра и кино Елизавета Боярская сообщила, что подцепила ковид. При этом актриса уточнила, что чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

В этот же день ранее в Москве с коронавирусом был госпитализирован 72-летний актер Борис Щербаков. Жена актера Татьяна Бронзова уточнила, что Щербаков идет на поправку, так как прошел ревакцинацию, болезнь развивалась в легкой форме. Зимой прошлого года актер также был госпитализирован с коронавирусом, но болезнь впоследствии не подтвердилась.