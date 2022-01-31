Актриса Елизавета Боярская заразилась коронавирусом

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская сообщила изданию 78.ru, что заболела коронавирусной инфекцией.

Актриса уточнила, что чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции.

«Болею, но надеюсь, что иду на поправку. Тест пока положительный, но скоро буду закрывать больничный лист», — рассказала Боярская.

Постановка «Братья Карамазовы» с участием актрисы в Малом драматическом театре (МДТ), ранее запланированная на 2 и 3 февраля, перенесена, новые даты спектаклей неизвестны.

В МДТ сообщили, что все билеты на спектакль остаются действительными.

Ранее в Москве с коронавирусом был госпитализирован 72-летний актер Борис Щербаков.

Вечером 30 января стало известно о смерти известного режиссера Виктора Мережко на 85-м году жизни. Актер Сергей Газаров назвал его чутким и профессиональным человеком по отношению к молодым коллегам.