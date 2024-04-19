Знаменитости 19 апреля 2024, 16:23 Ротару помогла сбежать внуку от службы в ВСУ «7 дней»: певица Ротару помогла внуку Анатолию сбежать от украинской армии в США Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко перебрался из Украины в Соединенные Штаты, чтобы избежать службы в армии. С переездом ему помогла сама артистка, сообщило издание «7 дней».

Журналисты уточнили, что сразу же после начала СВО Анатолий вместе с отцом попытался покинуть Украину на надувной лодке, но их быстро поймали на границе с Молдовой. За неудавшийся побег мужчинам грозил тюремный срок по статье о госизмене.

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Однако спустя какое-то время они все же смогли уехать за рубеж. По данным «7 дней», уехать родственникам из страны помогла Ротару.

Издание уточнило, что Евдокименко в США занимается музыкой, дает концерты под псевдонимом SHMN. При этом, как поясняют журналисты, 30-летний мужчина живет в США на деньги знаменитой бабушки.

Сама София Ротару давно не появляется на публике. Она предпочитает вести закрытый образ жизни. Не так давно певица в соцсетях поздравила коллегу Аллу Пугачеву с юбилеем.