19 апреля 2024, 16:23
Ротару помогла сбежать внуку от службы в ВСУ
«7 дней»: певица Ротару помогла внуку Анатолию сбежать от украинской армии в США
Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко перебрался из Украины в Соединенные Штаты, чтобы избежать службы в армии. С переездом ему помогла сама артистка, сообщило издание «7 дней».
Журналисты уточнили, что сразу же после начала СВО Анатолий вместе с отцом попытался покинуть Украину на надувной лодке, но их быстро поймали на границе с Молдовой. За неудавшийся побег мужчинам грозил тюремный срок по статье о госизмене.
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Однако спустя какое-то время они все же смогли уехать за рубеж. По данным «7 дней», уехать родственникам из страны помогла Ротару.
Издание уточнило, что Евдокименко в США занимается музыкой, дает концерты под псевдонимом SHMN. При этом, как поясняют журналисты, 30-летний мужчина живет в США на деньги знаменитой бабушки.
Сама София Ротару давно не появляется на публике. Она предпочитает вести закрытый образ жизни. Не так давно певица в соцсетях поздравила коллегу Аллу Пугачеву с юбилеем.
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