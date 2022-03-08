Сына и внука Софии Ротару задержали за попытку незаконно пересечь границу Украины с Молдавией. Вместе с потомками известной певицы задержали еще шестерых украинцев и молдавского «поводыря», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Девятерых человек, которые попытались незаконно пересечь украинскую границу, задержали недалеко от города Могилев-Подольского в Винницкой области. Из них восемь оказались украинцами призывного возраста. Девятый — молдаванин, выполнявший роль «поводыря».

По фотографиям паспортов задержанных, обнародованных украинским СМИ, узнали Руслана Евдокименко, который является сыном Ротару, а также ее внука Анатолия Евдокименко.

Задержанные хотели уплыть в Молдавию на лодке. Но пришлось задержаться на Украине.

Украинские мужчины, подпадающие под призыв, продолжают массово уклоняться от мобилизации. В МВД Украины ранее сообщили, что уклонисты пытаются выехать из Незалежной, прячась в поездах и багажниках машин, притворяются иностранцами и предлагают взятки.

София Ротару ранее рассказала об осложнениях после ковида.