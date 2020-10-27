Режиссер Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом

Театральный режиссер Роман Виктюк попал в больницу с диагнозом коронавирусная инфекция.

Об этом РИА «Новости» сообщила представитель его театра.

По информации Telegram-канала Baza, 83-летний Виктюк был госпитализирован в отделение второй терапии ГКБ им. Бахрушиных в Москве, однако состояние режиссера ухудшилось. Сейчас, как указано в сообщении, Виктюк переведен в отделение реанимации.

Роман Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка.

Несколькими часами ранее стало известно, что министр иностранных дел Сергей Лавров ушел в самоизоляцию. Он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом. По данным министерства, сейчас Лавров чувствует себя хорошо. Все запланированные переговоры и встречи теперь перенесут на другие даты.

Журналист Владимир Познер ранее резко высказался о тех гражданах, которые отрицают существование коронавируса. Он назвал их «либо дебилами в клиническом плане, либо провокаторами».

В мире COVID-19 заболели уже более 43 миллиона человек. Жертвами инфекции стали свыше 1,1 миллиона граждан во всех уголках планеты. В России зарегистрировали уже две вакцины от коронавирусной инфекции.