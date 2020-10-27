«Либо дебилы, либо провокаторы». Познер высказался об отрицающих коронавирус людях

Журналист Владимир Познер резко высказался о тех гражданах, которые отрицают существование коронавируса. Он счел их «либо дебилами, либо провокаторами».

«Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет — это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух», — заявил журналист в эфире ИА НСН.

Познер также напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности. Он добавил, что его жена заболела COVID-19, и поэтому об этом он говорит и с личной точки зрения.

Ранее Познер разъяснил, зачем за отсутствие маски штрафовать россиян на 50 тысяч рублей. По его словам, он не настаивает именно на такой сумме, но считает, что штраф должен быть «чувствительным, иначе он теряет смысл».

В сентябре в мире произошла вторая вспышка коронавируса, которая последовала после летнего затишья. В общей сложности уже более 43,4 миллиона человек заболели COVID-19 во всех уголках планеты. Скончались от инфекции свыше 1,1 миллиона граждан по всему миру, следует из данных университета Джонса Хопкинса. В России зарегистрировали уже две вакцины от коронавирусной инфекции. Сейчас медики испытывают препараты на безопасность и эффективность.