Лавров ушел в самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Министр иностранных дел Сергей Лавров ушел в самоизоляцию. Он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

«В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции», — привело сообщение департамента РИА «Новости».

По информации министерства, сейчас Лавров чувствует себя хорошо. Все запланированные переговоры и встречи теперь перенесут на другие даты.

Ранее в самоизоляцию ушел глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Причиной стал положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министра. Пока Мурашко будет продолжать работать в удаленном режиме. Временно на публичных мероприятиях Мурашко будет заменять первый замглавы Минздрава Игорь Каграманян.

Всего за время пандемии российские врачи зафиксировали 1 547 774 случая инфицирования коронавирусом. Вылечиться от COVID-19 удалось 1 158 940 пациентам. Не смогли справиться с вирусом 26 589 человек, скончавшиеся после заражения.