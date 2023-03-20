20 марта 2023, 16:30
Родственники опознали тело основателя группы Cream Soda — СМИ
«Говорит Москва»: родственники опознали поднятое из воды тело основателя группы Cream Soda
Родственница основателя группы Cream Soda опознала его тело, поднятое из реки, сообщила радиостанция «Говорит Москва». По информации издания, водолазы продолжают поиски тел еще двух человек.
В СК по Ярославской области сообщили о проведении доследственной проверки. По данным ведомства, компания из 10 человек вышла на лед в акватории реки Волги у села Диево-городище. Пятеро провалились в воду, одна девушка спаслась самостоятельно, а 27-летний молодой человек умер в машине скорой помощи. Водолазы продолжают поиски мужчин 1988, 1997 и 1994 годов рождения.
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«Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.
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Днем 20 марта представители Cream Soda подтвердили «360», что основатель группы Дмитрий Свиргунов провалился под лед. В коллективе уточнили, что вместе с ним в воде оказался его брат Роман и их друг. Позже появилась информация, что водолазы достали тело одного утонувшего. По предварительным данным, оно принадлежит Свиргунову.
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