Знаменитости 20 марта 2023, 16:30 Родственники опознали тело основателя группы Cream Soda — СМИ «Говорит Москва»: родственники опознали поднятое из воды тело основателя группы Cream Soda Прокуратура Ярославской области

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Родственница основателя группы Cream Soda опознала его тело, поднятое из реки, сообщила радиостанция «Говорит Москва». По информации издания, водолазы продолжают поиски тел еще двух человек.

В СК по Ярославской области сообщили о проведении доследственной проверки. По данным ведомства, компания из 10 человек вышла на лед в акватории реки Волги у села Диево-городище. Пятеро провалились в воду, одна девушка спаслась самостоятельно, а 27-летний молодой человек умер в машине скорой помощи. Водолазы продолжают поиски мужчин 1988, 1997 и 1994 годов рождения.

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«Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.

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Днем 20 марта представители Cream Soda подтвердили «360», что основатель группы Дмитрий Свиргунов провалился под лед. В коллективе уточнили, что вместе с ним в воде оказался его брат Роман и их друг. Позже появилась информация, что водолазы достали тело одного утонувшего. По предварительным данным, оно принадлежит Свиргунову.