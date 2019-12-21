Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус решилась на откровенную сцену
«Актерская профессия вынуждает тебя быть готовым ко всему. Причем все обсуждают Кристину, забывая, что на съемочной площадке был еще и Ваня Янковский. Ему было некомфортно, да и мне тоже. Кристина и Иван не порноактеры, да и я не порнорежиссер. Никто из нас порно не снимал, поэтому сцена была сложной», — рассказал Шипенко в интервью Starhit.
По словам режиссера, Асмус еще до начала съемок фильма знала, на что шла. Он также сказал, что не знает, как этот вопрос был решен с Гариком Харламовым, но они обсуждали эту сцену. Шипенко также рассказал, что познакомился с Харламовым недавно.
«Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили, она согласилась», — подчеркнул Шипенко.
В фильме «Текст» Кристина Асмус сыграла любовницу Ивана Янковского. Их постельная сцена вызвала волну критики: хейтеры писали ее мужу Гарику Харламову, призывая развестись с актрисой, некоторые говорили о необходимости лишить Асмус родительский прав.
На волне обсуждения лента оказалась очень популярной и окупилась в прокате. Фильм показывали в кинотеатрах с 24 октября.