Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус решилась на откровенную сцену

Во время съемок скандальной сцены в фильме «Текст» некомфортно было не только Кристине Асмус, но и ее партнеру Ивану Янковскому и режиссеру Климу Шипенко. Об этом объявил создатель фильма, рассказавший подробности эротической сцены.

«Актерская профессия вынуждает тебя быть готовым ко всему. Причем все обсуждают Кристину, забывая, что на съемочной площадке был еще и Ваня Янковский. Ему было некомфортно, да и мне тоже. Кристина и Иван не порноактеры, да и я не порнорежиссер. Никто из нас порно не снимал, поэтому сцена была сложной», — рассказал Шипенко в интервью Starhit.

По словам режиссера, Асмус еще до начала съемок фильма знала, на что шла. Он также сказал, что не знает, как этот вопрос был решен с Гариком Харламовым, но они обсуждали эту сцену. Шипенко также рассказал, что познакомился с Харламовым недавно.

«Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили, она согласилась», — подчеркнул Шипенко.

В фильме «Текст» Кристина Асмус сыграла любовницу Ивана Янковского. Их постельная сцена вызвала волну критики: хейтеры писали ее мужу Гарику Харламову, призывая развестись с актрисой, некоторые говорили о необходимости лишить Асмус родительский прав.

На волне обсуждения лента оказалась очень популярной и окупилась в прокате. Фильм показывали в кинотеатрах с 24 октября.