Предельно откровенную сцену с Асмус из фильма «Текст» слили в Сеть

Эротическая сцена из новой экранизации одноименного романа Дмитрия Глуховского «Текст» получилась у режиссера Клима Шипенко на грани фола. В ней снялась актриса Кристина Асмус. Эпизод с постельной сценой слили в Сеть, и после этого мужа актрисы — шоумена Гарика Харламова — стали высмеивать.

Сцена из фильма с участием Асмус появилась на сайте «Двач». Она оформлена в стиле хоумвидео. Партнер Асмус — исполнитель одной из главных ролей в картине — актер Иван Янковский.

Поле этого пользователи ресурса наплодили мемов с Харламовым, в которых сравнивают его с героем порнофильмов, где жена занимается сексом с другим мужчиной на глазах своего мужа. Это вторая волна травли в адрес Гарика Харламова из-за сцены с его женой.

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Комик уже говорил, что ему надоели вопросы о том, как он мог разрешить своей супруге сняться в «откровенной порнухе». Тогда Харламов опубликовал пост, в котором популярно объяснил свое отношение к этой сцене.

«Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что?» — написал Харламов. Он добавил, что гордится своей женой, так как это очень крутая и сложная актерская задача и она была исполнена блистательно.

Главную роль в фильме «Текст» исполняет актер Александр Петров. Премьера ленты состоялась 24 октября.