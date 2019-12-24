Рэпера Zirоу наказали за съемки клипа на Новом Арбате

Начинающего рэп-исполнителя Гришу Зирояна (Ziroy), который ранее съемками своего клипа перекрыл движение на Новом Арбате, привлекли к административной ответственности.

«В сети „Интернет“ был опубликован видеоролик, в котором мужчина в сопровождении барабанщиц и видеооператора в нарушение Правил дорожного движения шел по проезжей части улицы Новый Арбат в сторону центра. Также в съемках данного видеоролика были задействованы автомобили, что в целом повлекло значительное затруднение в движении транспорта», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено административное расследование.

Во вторник, 24 декабря, 23-летний рэпер добровольно явился в отделение полиции. В отношении него правоохранители составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

После этого исполнитель был доставлен в ОМВД России по району Арбат города Москвы. Там в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Зироян задержан на 48 часов. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения.

Также сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные протоколы в отношении шести водителей автомобилей, которые участвовали в съемках. Сейчас правоохранители продолжают административное расследование и работу по установлению личностей остальных правонарушителей.

Кадры со съемок клипа на своей странице в Instagram опубликовал сам Зироян. На кадрах он идет проезжей части в окружении автомобилей Maybach. Певец снимал клип на песню «Походка как „Майбах“».

Департамент транспорта Москвы счел съемки клипа рэпера Ziroy на Новом Арбате грубым нарушением ПДД. Ведомство обратилось в правоохранительные органы из-за блокировки движения на магистрали в центре столицы.